Eski Devlet Bakanı Mehmet Kocabatmaz'ın Vefatı
Eski Devlet Bakanlarından Mehmet Kocabatmaz, 78 yaşında hayatını kaybetti. 57. hükümette Devlet Bakanı olarak görev yapan 21. Dönem Denizli Milletvekili Mehmet Kocabatmaz için yarın TBMM'de cenaze töreni düzenlenecek. Kocabatmaz'ın cenazesi, cuma günü Denizli Müftü Ahmet Hulusi Efendi Camisi'nde kılınacak cuma namazının ardından Asri Mezarlık'ta defnedilecek.
Eski Devlet Bakanlarından Mehmet Kocabatmaz, 78 yaşında hayatını kaybetti.
57. hükümette Devlet Bakanı olarak görev yapan 21. Dönem Denizli Milletvekili Mehmet Kocabatmaz için yarın TBMM'de cenaze töreni düzenlenecek.
Kocabatmaz'ın cenazesi, cuma günü Denizli Müftü Ahmet Hulusi Efendi Camisi'nde kılınacak cuma namazının ardından Asri Mezarlık'ta defnedilecek.