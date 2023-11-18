50. hükümette devlet bakanlığı yapan 18. ve 19. dönem Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu, memleketi Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Eski Devlet Bakanı Güneş Müftüoğlu toprağa verildi

ZONGULDAK - 50. hükümette devlet bakanlığı yapan 18. ve 19. dönem Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu, memleketi Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 18. ve 19. dönemde milletvekilliği yapan, 50. hükümette devlet bakanlığı yapan Güneş Müftüoğlu, 78 yaşında Ankara'da hayatını kaybetti. TBMM'de düzenlenen törenin ardından Müftüoğlu'nun cenazesi memleketi Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine getirildi.

Cenazesi evinin önünde Kur'an-ı Kerim okunması ve helallik alınmasının ardından öğlen vakti Merkez Yeni Camii'ne getirilen Müftüoğlu için cenaze töreni düzenlendi. Törene siyasi parti temsilcileri, Eski TBMM Başkanı Köksal Toptan ve Müftüoğlu'nun sevenleri katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Güneş Müftüoğlu'nun cenazesi eski şehir mezarlığında toprağa verildi.