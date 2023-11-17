Eski Devlet Bakanı Güneş Müftüoğlu İçin Mecliste Cenaze Töreni Düzenlendi

Eski Devlet Bakanlarından Güneş Müftüoğlu için Mecliste cenaze töreni düzenlendi. Törene Müftüoğlu'nun eşi ve çocuklarıyla birlikte birçok siyasi isim katıldı. Müftüoğlu'nun cenazesi yarın Zonguldak'ta defnedilecek.

ANKARA'da hayatını kaybeden eski Devlet Bakanı Güneş Müftüoğlu (78) için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi.

18 ve 19'uncu Dönem Zonguldak Milletvekilliği ve 50'nci Hükümet'te Devlet Bakanlığı yapan Güneş Müftüoğlu, dün Ankara'da hayatını kaybetti. Müftüoğlu için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi. Törene, Müftüoğlu'nun ailesi ile Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, eski Meclis Başkanları Cemil Çiçek ile Köksal Toptan ve milletvekilleri katıldı. Törende, Müftüoğlu'nun biyografisi okunduktan sonra saygı duruşunda bulunularak, dua okundu. Evli ve 2 çocuk babası Müftüoğlu'nun cenazesi, yarın öğle namazı sonrası memleketi Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde toprağa verilecek.