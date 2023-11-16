Eski Devlet Bakanlarından Güneş Müftüoğlu, Ankara'da 78 yaşında hayatını kaybetti. Müftüoğlu için Türkiye Büyük Millet Meclisinde tören düzenlenecek ve cenazesi Zonguldak'ta defnedilecek.

Eski Devlet Bakanı Güneş Müftüoğlu Ankara'da Vefat Etti

Eski Devlet Bakanlarından Güneş Müftüoğlu, Ankara'da 78 yaşında yaşamını yitirdi.

18. ve 19. Dönem Zonguldak Milletvekilliği ve 50. Hükümet'te Devlet Bakanlığı yapan Müftüoğlu için yarın 11.00'de Türkiye Büyük Millet Meclisinde tören düzenlenecek.

Müftüoğlu'nun cenazesi, memleketi Zonguldak'ta toprağa verilecek.

Müftüoğlu'nun öz geçmişi

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 1945'te dünyaya gelen Müftüoğlu, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Serbest avukatlık yapan Müftüoğlu, 18. ve 19. Dönem Zonguldak Milletvekilliği ve 50. Hükümet'te Devlet Bakanlığı görevlerinde bulundu.

Müftüoğlu, evli ve 2 çocuk babasıydı.