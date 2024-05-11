Eski Devlet Bakanı, 20. ve 21. dönem Çorum Milletvekili Bekir Aksoy için TBMM'de tören düzenlendi.

TBMM Şeref Kapısı merdivenleri önünde eski Devlet Bakanı Bekir Aksoy için tören düzenlendi. Törene MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanvekili Celal Adan, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Valisi Vasip Şahin, eski TBMM Başkanları, eski İçişleri Bakanları, milletvekilleri ve merhum Aksoy'un ailesi katıldı.

Aksoy'un özgeçmişi okundu, saygı duruşunda bulunuldu ve daha sonra dua okundu. Aksoy için Kocatepe Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılınacak ve cenazesi Gölbaşı Mezarlığı'nda defnedilecek.

MHP Genel Başkanı Bahçeli ile eski CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu törende yan yana saf tuttu. - ANKARA