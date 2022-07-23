Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Tahıl Koridoru Anlaşması hakkında yorum - Haberler

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Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Tahıl Koridoru Anlaşması hakkında yorum

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Politika
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Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Tahıl Koridoru Anlaşması hakkında yorum

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İstanbul'da Türkiye'nin öncülüğünde gerçekleştirilen Tahıl Koridoru Anlaşması hakkında konuştu. Gül, "İnsanlığa büyük bir hizmet olmuştur. Emeği geçen herkesi tebrik ederim" dedi.

Türkiye'nin girişimiyle görüşmelerine başlanan ve Ukrayna tahılının güvenli yollardan dünya ülkelerine ulaştırılması hedeflenen "Güvenli Tahıl Koridoru"nun anlaşma metni, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in katılımıyla gerçekleştirildi.11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de sosyal medya hesabı üzerinden anlaşmaya ilişkin yorum yaptı.

"EMEĞİ GEÇEN HERKESİ TEBRİK EDERİM"

Abdullah Gül, şu ifadeleri kullandı: "Dünyanın en acil sorunlarından olan 'açlıkla mücadele ve gıda güvenliği' konularına katkı sağlayacak tahıl anlaşmasının Türkiye'de gerçekleşmesi insanlığa büyük bir hizmet olmuştur. Emeği geçen herkesi tebrik ederim."

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Tahıl Koridoru Anlaşması hakkında yorum

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

Abdullah Gül Politika Güncel Haberler

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