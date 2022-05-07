Eski CHP İzmir Milletvekili Canan Arıtman hayatını kaybetti - Haberler

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Eski CHP İzmir Milletvekili Canan Arıtman hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Eski CHP İzmir Milletvekili Canan Arıtman hayatını kaybetti

Eski CHP İzmir Milletvekili Dr. Canan Arıtman, 72 yaşında hayatını kaybetti.

Eski CHP İzmir Milletvekili Dr. Canan Arıtman, 72 yaşında hayatını kaybetti. Arıtman'ın ölümü sevenlerini yasa boğdu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 22. ve 23. dönem İzmir Milletvekili Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Canan Arıtman, 72 yaşında hayatını kaybetti. Arıtman'ın, 8 Mayıs Pazar günü, Bostanlı Beşikçioğlu Camii'nde, öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yıllarca milletvekilimiz olarak mücadele eden kıymetli büyüğümüz 22. ve 23. Dönem İzmir Milletvekilimiz Canan Arıtman'a Allah'tan rahmet, ailesine ve partimize başsağlığı diliyorum" açıklamasında bulundu. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / Politika

Politika, Güncel, Haberler

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