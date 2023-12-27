Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan İçin Tören Düzenlendi

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan için tören düzenlendi.

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan için TBMM'de tören düzenlendi. Törene, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, eski TBMM Başkanları Hikmet Çetin ve Cemil Çiçek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, ailesi ve yakınları katıldı. Okuyan için dua okundu ve saygı duruşunda bulunuldu. Cenazeden sonra Özel, Kılıçdaroğlu'nu uğurladı.

Okuyan'ın cenazesi, Perşembe günü Yalova ili Merkez Cami'sinde kılınacak öğle namazının ardından Yalova Aile Mezarlığı'nda toprağa verilecek. - ANKARA