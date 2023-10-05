Darbe ve insanlığa karşı suç işlediği gerekçesiyle hakkında dava açılan eski Burundi Başbakanı Alain Guillaume Bunyoni'nin kefaletle serbest bırakılması talebi mahkemece reddedildi. Bunyoni'nin tutuklu yargılanmasına devam ediliyor.

Eski Burundi Başbakanı Tutuklu Yargılanmaya Devam Ediyor

"Darbe ve insanlığa karşı suç işlediği" gerekçesiyle hakkında dava açılan eski Burundi Başbakanı Alain Guillaume Bunyoni'nin kefaletle serbest bırakılması talebi mahkemece reddedildi.

Yerel basına yansıyan haberlere göre, "ulusal güvenliği baltalamakla" suçlanan ve eylül sonunda davası başlayan eski Burundi Başbakanı Bunyoni'nin tutuklu yargılanmasına devam ediliyor.

Bunyoni, cezaevinde görülen duruşması sırasında tutukluluk koşullarının kötülüğünü kınamış ve kefaletle serbest bırakılması talebinde bulunmuştu.

Söz konusu talep, mahkeme tarafından reddedildi.

Bunyoni, darbe girişiminde bulunmakla suçlanıyor

Burundi Cumhurbaşkanı Evariste Ndayishimiye, kendisine yönelik darbe hazırlığı yaptığı iddialarının ardından 8 Eylül 2022'de Bunyoni'yi görevden almıştı.

Alain Guillaume Bunyoni, devletin iç güvenliğini zaafa uğratmak, ulusal ekonominin işleyişini baltalamak, kişisel servetini artırmak ve cumhurbaşkanına hakaretle suçlanıyor.

Bunyoni, aynı zamanda uluslararası Ceza Mahkemesince insanlığa karşı suç işlediği gerekçesiyle hakkında soruşturma açılan Burundili siyasiler arasında yer alıyor.

Bunyoni, geçtiğimiz mayıs ayında Bujumbura şehrinde tutuklanmıştı.