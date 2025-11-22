Haberler

Eski Brezilya Lideri Bolsonaro, Kaçma İhtimaline Karşı Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Ev hapsinde bulunan eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, destekçileri tarafından evinin önünde yapılması planlanan eylem öncesinde polis tarafından gözaltına alındı. Bolsonaro'nun kaçma riski nedeniyle alınan bu karar, Yüksek Mahkeme tarafından onaylanacak.

Brezilya'da ev hapsinde tutulan eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, destekçileri tarafından evinin önünde planlanan destek nöbeti öncesinde kaçma ihtimaline karşı polis tarafından gözaltına alındı.

Brezilya'da darbe teşebbüsü suçlamasıyla yargılanan ve ev hapsinde tutulan eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, destekçileri tarafından evinin önünde yapılması planlanan eylem öncesinde polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltı emrini içeren mahkeme kararında, sağcı liderin destekçileri tarafından Bolsonaro'nun evi önünde yapılacak eylemin eski liderin kaçması riski oluşturacağına dikkat çekildi. Yüksek Mahkeme Hakimi Alexandre de Moraes gözaltı kararında, "Hükümlünün destekçilerinin yasa dışı toplanmasının neden olacağı kargaşa, ev hapsi ve diğer ihtiyati tedbirler için yüksek risk oluşturuyor ve nihayetinde kaçmasına imkan sağlayabilir" ifadelerini kullandı.

Moraes kararda ayrıca Bolsonaro'nun önceki gece ayak bileği takip cihazını kurcaladığına ilişkin kanıtlar bulunduğunu da aktardı. Moraes, Bolsonaro'nun daha önce Arjantin'in Brezilya Büyükelçiliği'ne sığınma talebinde bulunmayı düşündüğüne dair kanıtlar bulunduğunu da belirtti. Kararda ayrıca, Bolsonaro'nun oğullarından biri ve bazı diğer yakın müttefiklerinin yargıdan kaçmak için Brezilya'yı terk ettiklerine de dikkat çekildi.

Moraes'in kararı, Pazartesi günü onaylanmak üzere Yüksek Mahkeme heyetine sunulacak.

"Bolsonaro polis gözetimindeyken gözaltına alındı"

Bolsonaro'nun avukatları da Brezilyalı sağcı liderin gözaltına alındığını doğrulayarak, mahkeme kararının ana gerekçesinin Bolsonaro'nun evinin önünde yapılması planlanan destek nöbeti olduğunu açıkladı. Avukatlar, "Bolsonaro'nun kaçma ihtimaline ilişkin ciddi kanıtların varlığından söz edilse de, eski Devlet Başkanı evinde, elektronik takip cihazı takılı halde ve polis gözetimindeyken gözaltına alınmıştır" ifadelerini kullandı.

Avukatlar, itiraz başvurusu yapmayı planladıklarını açıklarken, Brezilya Federal Polisi, Bolsonaro'nun bu sabah başkent Brasilia'da gözaltı kabul muayenesinden geçtiğini duyurdu.

Bolsonaro'nun oğlu: "Gelin, bizimle savaşın"

Eski Devlet Başkanı Bolsonaro'nun oğlu Senatör Flavio Bolsonaro, babasının gözaltına alınması öncesinde planlanan destek nöbeti için bir çağrı yayımlayarak halkı babasının konutu önünde toplanmaya çağırmıştı. Senatör, "Sizi, bizimle birlikte savaşmaya davet ediyorum. Halkın gücüyle, sizin gücünüzle geri döneceğiz ve Brezilya'yı kurtaracağız" demişti.

Darbe teşebbüsüyle suçlanmıştı

Sağ görüşlü ve ordunun daha fazla kontrol sahibi olmasını savunan Brezilyalı lider, ikinci dönemi için yarıştığı 2022 yılındaki devlet başkanlığı seçimlerini solcu mevcut Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio da Silva'ya karşı kaybettikten sonra yenilgiyi kabul etmemişti. Bolsonaro, destekçilerinin orduyu müdahaleye çağırdığı süreçte Silva'nın yemin töreninden 2 gün önce ABD'ye gitmiş ve bu gelişme yerel basın tarafından "kaçış" olarak nitelendirilmişti.

Bolsonaro'nun destekçileri 8 Ocak 2023'te ABD'deki Kongre baskınına benzer bir şekilde Ulusal Kongre, Yüksek Mahkeme ve Başkanlık Sarayı'nı basmış, şiddetli olaylarda Bolsonaro'nun rolü tartışma konusu olmuştu. Bolsonaro, darbe teşebbüsünde bulunmakla suçlanmış ve aleyhindeki dava sürecinde ordudaki generallerle "seçim sonuçlarını iptal etme" görüşmeleri yapmakla itham edilmişti. Bu yıl Eylül ayında darbe teşebbüsü suçundan 27 yıl üç ay hapis cezası istenen Bolsonaro, temyiz süreci devam ettiği için aleyhinde kesinleşmiş bir tutuklama emri bulunmuyordu.

Trump, Bolsonaro aleyhindeki davaya "cadı avı" demişti

ABD Başkanı Donald Trump, görevi başındayken Bolsonaro ile yakın ilişki içindeydi ve Brezilyalı lider aleyhindeki davayı bir "cadı avı" olarak nitelendirmişti. Trump, davayı yürüten Hakim Moraes aleyhinde yaptırım uygulamış ve Brezilya'dan ithal edilen bazı ürünlere yönelik tarifeleri yüzde 50'ye çıkarmıştı. - BRASILIA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
