Eski Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales 2025 seçimlerinde aday olacak

Eski Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, ülkesinin 2025 devlet başkanı seçimlerinde aday olacağını duyurdu. Morales, Sosyalizme Doğru Hareket (MAS) partisi içindeki bölünmelerle mücadele etmek için adaylığını açıkladı ve mevcut başkan ve başkan yardımcısına karşı demokratik bir savaş vereceğini belirtti.

Eski Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, ülkesinin 2025 devlet başkanı seçimlerinde aday olacağını açıkladı.

EFE ajansının haberine göre, yerel radyo kanalına konuşan Morales, lideri olduğu Sosyalizme Doğru Hareket (MAS) partisi içindeki bölünmelerle "mücadele etmek" için 2025 devlet başkanı seçimlerine aday olacağını duyurdu.

Kendisini "kokain kralı" olarak nitelendiren Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce ve Başkanı Yardımcısı David Choquehuanca'na karşı "demokratik bir savaş" vereceğini belirten eski Devlet Başkanı, "Hala güçlüyüz." dedi.

X sosyal medya hesabından açıklama yapan Morales, "Devlet Başkanı'nın sosyal medya ağlarındaki tüm saldırılarına karşı hakikat, haysiyet ve dürüstlük ile yüzleşeceğiz." ifadesini kullandı.

Morales, devlet başkanı olduğu dönemde ekonomi bakanı olan Arce ile ülkenin ikinci yüzyılına ilişkin geliştirdikleri "13 sütunlu gündeme" dair, Arce'nin halihazırdaki devlet başkanlığı sürecinde "hiçbir ilerleme kaydetmediği" değerlendirmesinde bulundu.

Cochabamba kentinde 3-5 Ekim arasında düzenlenmesi beklenen MAS Ulusal Kongresi öncesinde adaylığını duyuran Morales'in parti içerisindeki destekçileri, 23 Eylül'de Acre hükümetini, parti kongresini geçersiz kılmak için Yüksek Seçim Kurulu üzerinde baskı oluşturmakla itham etmişti.

"Arcistas" olarak adlandırılan Arce'nin destekçileri, kongrenin, başkent La Paz'a yakın konumdaki El Alto'da düzenlenmesini ve Morales'ten başlayarak parti yöneticilerinin değiştirilmesini talep etmişti.

"Evistas" olarak bilinen Morales destekçileri ise bu kongrede Arce ve Choquehuanca'nın partiden ihracının gündeme getirileceğini vurgulamıştı.

MAS içerisindeki ayrışmalar, 2022'nin sonuna doğru bazı bakanlar hakkındaki yolsuzluk iddiaları ve hükümet eleştirileriyle ortaya çıkmış, parti üyeleri ayrışarak 2025 seçimleri için Morales ve Arce'nin adaylığını desteklemişti.