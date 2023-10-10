Eski Beyzbol Oyuncusu Steve Garvey, California Senato Koltuğu İçin Aday Oldu

California eyaletinde Demokrat Senatör Dianne Feinstein'ın ölmesiyle boşalan Senato koltuğu için eski beyzbol oyuncusu Steve Garvey aday oldu. Garvey, ülkenin yeni seslere ve fikirlere ihtiyacı olduğunu belirterek evsizlik ve suç gibi konularda mücadele edeceğini söyledi. Ancak Garvey'in Cumhuriyetçi kanattan aday olması, Demokratların ezici çoğunlukta olduğu eyalette şansının düşük olduğu yorumları yapılıyor.

NEW ABD'nin California eyaletinde, Demokrat Senatör Dianne Feinsten'in ölmesiyle boşalan Senato koltuğu için eski beyzbol oyuncusu Steve Garvey (74) aday oldu.

Los Angeles Dodgers ve San Diego Padres'de uzun yıllar forma giyerek ülke çapında üne kavuşan Garvey, yaşına rağmen zorlu Senato adaylığına Cumhuriyetçi kanattan adını yazdırdı.

1970 ve 1980'lerde adından çokça söz ettiren eski sporcu, duyurusunda ülkenin "yeni seslere ve fikirlere ihtiyacı olduğunu" ve California'da "evsizlik, suç" gibi konularda mücadele edeceğini söyledi.

Başarılı bir sporcu olarak 19 yıllık beyzbol kariyerine atıfta bulunan Steve Garvey, "sağduyulu" bir kampanya yürüteceğini belirttiği videolu mesajında, "Üniformayı yeniden giymenin zamanı geldi. Artık oyuna geri dönme zamanı geldi." dedi.

4 defa Altın Eldiven ödülünü kazanan eski "All Star" oyuncusunun açıklaması, ABD Senatosu'nda California'yı 30 yıldan fazla temsil eden Feinsten'in San Francisco'da düzenlenen cenaze töreninden birkaç gün sonra geldi.

Garvey'in kazanmasına zor gözle bakılıyor

Eski sporcu Garvey'in Cumhuriyetçi kanattan Senato'ya aday olması, Demokratların ezici çoğunlukta olduğu eyalette çok şansı olmadığı yönünde yorumlandı.

ABD medyası, California'da Demokrat oyların Cumhuriyetçilerin yaklaşık 2 katı olmasına dikkati çekerken Garvey'in zorlu bir mücadeleyle karşı karşıya olacağını kaydetti.

Garvey'in karşısında, Adam Schiff, Katie Porter ve Barbara Lee gibi güçlü Demokrat Kongre Üyeleri yer alırken California Valisi Gavin Newsom'ın, Feinstein'den boşalan Senato koltuğuna geçici olarak atadığı kürtaj hakları savunucusu Demokrat Laphonza Butler'ın da bu seçimde yer alması bekleniyor.

California'da, Cumhuriyetçi Senato adayları 1988'den bu yana seçim kazanamıyor.