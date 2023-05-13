Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın yargılandığı davada 3 sanık tahliye edildi

Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın da aralarında bulunduğu 17 sanığın 'irtikap' ve 'rüşvet' suçlarını işlediği gerekçesiyle yargılandığı davada mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Murat Hazinedar, Çetin Kirişgil ve Hüseyin Avni Sipahi hakkında tahliye kararı verdi.

SİNEM NAZLI DEMİR

Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın da aralarında bulunduğu 17 sanığın 'irtikap' ve 'rüşvet' suçlarını işlediği gerekçesiyle yargılandığı davada mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Murat Hazinedar, Çetin Kirişgil ve Hüseyin Avni Sipahi hakkında tahliye kararı verdi.

Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın da aralarında bulunduğu Beşiktaş Belediyesi çalışanlarının 'irtikap' ve 'rüşvet' suçlarını işlediği gerekçesiyle yargılandığı davanın duruşması 9-12 Mayıs tarihleri arasında İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Duruşmaya, tutuklu sanık Murat Hazinedar Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatlarıyla izleyiciler de salonda hazır bulundu.

"BU İTİBAR SUİKASTININ ÖTESİNDE HAYSİYET CELLATLIĞIDIR"

Duruşmada iki gün boyunca savunma yapan sanık Murat Hazinedar, "Beşiktaş'ta çok müteahhit vardır. Ben oturup 110 bin binaya mı bakacağım? Bana bu soruları sormanız hakarettir" ifadelerini kullandı.

İddianameye bir süs verildiğini iddia eden Hazinedar, ortada bir suçun olmadığını ancak suçlamanın olduğunu belirtti. Hazinedar "Ben güvendiğim bir belediye meclis üyesine yetki veririm, sorarım. Rüşvetin bana bir tane belgesini gösterin. Delil var mı? Hiçbir belge olmadan bir yargılama yapılıyor. Ben kimseden bir şey almadım. Bu itibar suikastının ötesinde haysiyet cellatlığıdır. Ortada rüşvet alan da veren de yok. Savcı açıkça bir belgeden bahsediyor, suç uydurulmuş" dedi.

"MAL VARLIĞINDA HERHANGİ BİR ARTIŞ OLMADI"

Tutuklu sanık Hazinedar'ın avukatı Özlem Hazinedar duruşmada söz aldı ve "Bağış istemek, bağış almak belediye başkanının sorumluluğunda ve yasal. Rüşvet veren yok alan yok" diye konuştu.

Tutuklu sanık Hüseyin Avni Sipahi'nin avukatı Volkan Bahadır da "Rüşvet aldığı ve verdiği iddiasına yönelik rüşvet alanla veren aynı kişi olabilir mi? Akrabasına neden rüşvet versin. İrtikap suçunun müvekkil yönünden oluşma şansı yok, çünkü imza atma yetkisi yok. En fazla mecliste oy kullanıyor kendisi. Mal varlığında gözle görülür herhangi bir artış olmadı" ifadelerini kullandı ve Sipahi'nin tahliyesini talep etti.

3 SANIK HAKKINDA TAHLİYE KARARI VERİLDİ

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Murat Hazinedar, Çetin Kirişgil ve Hüseyin Avni Sipahi hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol uygulayarak tahliye kararı verdi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, Beşiktaş Belediyesi'nde 2014-2018 yılları arasını kapsayan döneme ilişkin yolsuzluk ve rüşvet yapıldığına dair iddialara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, eski Belediye Başkan yardımcıları Rıfat Örnek ile Hüseyin Avni Sipahi ve mevcut Zabıta Müdürü Selçuk Bartınlı'nın da aralarında bulunduğu 16 kişi, 13 Aralık 2022 tarihindeki operasyonla gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve 2019 yılında CHP'den istifa eden eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar da aynı gece Kastamonu'nun Tosya ilçesinde gözaltına alınarak tutuklandı.