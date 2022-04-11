Eski Başbakan Imran Khan'ın partisinin milletvekilleri Ulusal Meclis'ten istifa etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eski Başbakan Imran Khan'ın partisinin milletvekilleri Ulusal Meclis'ten istifa etti

İhlas Haber Ajansı - Politika
 - Güncelleme:
Eski Başbakan Imran Khan'ın partisinin milletvekilleri Ulusal Meclis'ten istifa etti

Pakistan Ulusal Meclisi'nde yapılan güven oylamasında hükümetinin güven oyu alamaması üzerine görevden alınan Başbakan Imran Khan'ın partisinin milletvekilleri, bugün Ulusal Meclis'ten topluca istifa etti.

Pakistan Ulusal Meclisi'nde yapılan güven oylamasında hükümetinin güven oyu alamaması üzerine görevden alınan Başbakan Imran Khan'ın partisinin milletvekilleri, bugün Ulusal Meclis'ten topluca istifa etti.

Pakistan'da Ulusal Meclis'te Başbakan Imran Khan ve hükümeti için geçtiğimiz günlerde güven oylaması yapılmış, hükümetinin güven oyu alamaması üzerine Khan başbakanlık görevinden alınmıştı. Khan'ın görevden alınmasının ardından eski başbakanın partisi Pakistan Tehreek-i-Insaf milletvekilleri bugün toplu olarak Ulusal Meclis'ten istifa etti.

Imran Khan, "Bu Mecliste hiçbir koşulda oturmayacağız. Partim ve ben, Pakistan'ı soyanlarla ve yabancı güçler tarafından yönetilenlerle Meclis'te oturmayacağız. Hükümetin ülkeyi yönetmesini isteyen kurumları baskı altında tutmak için bu kararı aldık ve devam etmelerine izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı. - İSLAMABAD

İhlas Haber Ajansı / Politika

Başbakan, Pakistan, İstifa, Politika, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title