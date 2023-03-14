Eski Bakanlardan Tanır için TBMM'de tören düzenlendi

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı, Bayındırlık Bakanı, Orman Bakanı ve Milli Savunma Bakanı olarak görev yapan Vefa Tanır (96) için tören düzenlendi.

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı, Bayındırlık Bakanı, Orman Bakanı ve Milli Savunma Bakanı olarak görev yapan Vefa Tanır (96) için tören düzenlendi.

Merhum Tanır için TBMM şeref merdivenlerinde tören düzenlendi. Törene, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM İdari Amiri Ali Şahin, eski TBMM Başkanı Köksal Toptan, milletvekilleri, eski milletvekilleri, ailesi ve yakınları katıldı.

Tanır'ın özgeçmişi okundu, saygı duruşunda bulunuldu ve dua edildi.

Dua okunması sırasında eski Maliye Bakanı Sümer Oral rahatsızlandı ve ilk müdahaleyi eski CHP Zonguldak Milletvekili Mehmet Haberal yaptı. Oral, Mehmet Haberal'ın aracına alındı.

Vefa Tanır, 12, 13, 14, 15, 18 ve 19. dönem Konya milletvekilli seçildi. Tanır, 36. ve 39. hükümet döneminde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı, 38. hükümet döneminde Bayındırlık Bakanı, 49. hükümet döneminde Orman Bakanı, 51. ve 52. hükümet döneminde Milli Savunma Bakanı olarak görev yapmıştır. Vefa Tanır, evli ve 2 çocuk babasıydı. - ANKARA