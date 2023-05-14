Eski bakanlardan Faruk Çelik, Artvin'de oy kullandı Açıklaması

Eski bakanlardan, AK Parti Artvin milletvekili adayı Faruk Çelik, seçimin huzur, barış, kardeşlik içinde tamamlanmasını temenni etti.

Çayağzı Mahallesi'ndeki Anadolu İmam Hatip Lisesine gelen Çelik, "1028" numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Çelik, Türkiye'nin yeni yüzyıla, yeni seçimle girdiğini belirterek, "Son derece önemli bir seçim. Başkanlık sisteminin ikinci seçimi oluyor. Katılımın iyi olduğunu sandık başkanlarından aldım. İnşallah yüksek bir katılım olacak." dedi.

Seçimin önemine işaret eden Çelik, "Ülkemizin demokrasisi açısından gelecekte önemli gelişmelere sahne olacak bir seçim. Huzur, barış, kardeşlik içinde seçimin tamamlanmasını temenni ediyorum. İnşallah yeni dönem, ülkenin şahlanış dönemi olacak. Ülkemiz için seçimin hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum." ifadelerini kulandı.