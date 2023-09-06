Eski Bakanlardan Cevheri Güven Son Yolculuğuna Uğurlandı

Ankara'da vefat eden eski bakan Necmettin Cevheri, TBMM'de düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Törene, siyasi liderler ve çok sayıda milletvekili katıldı. Cevheri'nin cenazesi Cebeci Asri Mezarlığı'nda defnedildi.

1) ESKİ BAKANLARDAN CEVHERİ GÜVEN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Ankara'da vefat eden eski bakan Necmettin Cevheri, TBMM'de düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Törene, ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun ile çok sayıda eski ve yeni milletvekili katıldı. Cevheri'nin biyografisinin okunmasının ardından 1 dakika saygı duruşunda bulunuldu. Dua okundu, ailesi taziyeleri kabul etti.

Evli ve 2 çocuk babası Necmettin Cevheri'nin cenazesi, Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.