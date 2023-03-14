Eski Bakan Vefa Tanır, Konya'da son yolculuğa uğurlandı

Hayatını kaybeden eski bakanlardan Vefa Tanır, memleketi Konya'nın Ilgın ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

96 yaşında hayatını kaybeden Vefa Tanır'ın cenazesi, TBMM'de düzenlenen törenin ardından memleketi Konya'nın Ilgın ilçesine getirildi. Tanır için ikindi namazını müteakip Pir Hüseyin Bey Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Vefa Tanır'ın yakınlarının yanı sıra Konya Valisi Vahdettin Özkan, milletvekilleri, Konya İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Konya İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç, Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş ile vatandaşlar katıldı.

Vefa Tanır, 12, 13, 14, 15, 18 ve 19. dönem Konya milletvekilli seçildi. Tanır, 36. ve 39. hükümet döneminde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı, 38. hükümet döneminde Bayındırlık Bakanı, 49. hükümet döneminde Orman Bakanı, 51. ve 52. hükümet döneminde Milli Savunma Bakanı olarak görev yaptı. - KONYA