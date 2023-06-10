Eski bakan Suat Kılıç, Yeniden Refah Partisi'ne katıldı

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, eski Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç'ın partilerine katıldığını duyurdu.

Fatih Erbakan, partisinin ilk aylık Olağan İl Başkanları Toplantısı'ndan önce basın mensuplarına açıklamada bulundu. Erbakan, Yeniden Refah Partisi'nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde belirleyici parti olduğunu belirterek, Yeniden Refah Partisi; kendi alnının teriyle, kendi listeleriyle, kendi seçmeniyle aldığı oyla 5 milletvekilini Meclise göndermeyi başarmıştır. 21 yıl aradan sonra milli görüşü Yeniden Refah'la yeniden Meclise taşımaya muvaffak olduk. Burada önemli husus, bu milletvekillerinin başka bir partinin sırtından, başka bir partinin listesinden, başka bir partinin oyu ile değil, Yeniden Refah Partimizin kendi alın teriyle seçime girerek elde etmesi son derece büyük önem arz etmektedir dedi.

'SEÇİMİN KAZANANI REFAH PARTİSİDİR'

Erbakan, partinin kuruluşundan bugüne kadar 4,5 sene gibi çok az bir süre geçmiş olmasına rağmen bu seçimlerin çok açık ve net şekilde kazanan partisi olduğunu vurgulayarak, Bu seçimin en büyük kaybedeni ise Sayın Kılıçdaroğlu olmuştur. Çünkü cumhurbaşkanı olma maksadıyla son derece bonkör bir şekilde 2 Meclis grubu kurmaya yetecek sayıda milletvekilini yüzde 1 bile oyu olmayan partilere hoyratça vermiştir. Günün sonunda cumhurbaşkanı da olamamış, kaybetmiştir. Verdiği 40 milletvekili ile ortada kalmıştır. Seçimin bir diğer kaybedeni HDP olmuştur. Her ne kadar bu seçimde başka bir isimle seçimlere girseler dahi oylarını yüzde 3 oranında kaybetmişlerdir ve yine seçimi kaybedenlerden biri 4 tane partidir. Önemli olan CHP'nin sırtından milletvekilliği kapmak değil, kendi logonuzla seçime girip bu şekilde milletvekili kazanabilmektir. Politik kurnazlıklar üzerine inşa edilen binalar, eninde sonunda çökmeye mahkumdur. Bu partiler, milletin gönüllerindeki yerlerini kaybettiler. CHP'nin ne olursa olsun bu ülkede yüzde 25'in üzerinde oy alamayacağı bu seçimlerle ispat edilmiş oldu diye konuştu.

'MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLERİMİZE UYGUN PROJELER SUNACAĞIZ'

Cumhur İttifakı'na katılırken, üzerine anlaşılan protokoldeki bütün hususların Mecliste takipçisi olacaklarına dair söz verdiklerini söyleyen Erbakan, Bu sözün gereğinden hiç kimsenin şüphesi olmasın ki Mecliste hakkı ile yerine getireceğiz. Rahmetli Erbakan Hocamızın 'Hayra motor şerre fren' düsturu ile hareket edip milli meselelerde her zaman olduğu gibi ülkemizin ve milletimizin en büyük destekçisi olacağız. Gördüğümüz eksiklikler ve yanlışlıklara da en net, en etkili şekilde karşı çıkacağız. Yeniden Refah Partisi kurulana kadar Türkiye'nin çok büyük bir yapıcı muhalefet eksikliği vardı. 'Önce ahlak ve maneviyat' anlayışımız olmazsa olmazdır. Eğitim, ekonomi, siyaset, kamu ve sosyal hayatta hakim kılma mücadelemizi Mecliste sürdüreceğiz. Sürekli değişen bir eğitim sistemi değil, müfredatın milli ve manevi değerlerimize uygun, sistemin ise sürdürülebilir olması için projelerimizi Mecliste sunacağız dedi.

SUAT KILIÇ, YENİDEN REFAH PARTİSİ'NE KATILDI

Ayrıca kamuoyuna bir sürprizlerinin olduğunu belirten Erbakan, 22'inci, 23'üncü ve 24'üncü dönem Samsun milletvekilimiz, eski Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Suat Kılıç Bey, Yeniden Refah Partimize katılıyorlar. Kıymetli bakanımızla beraber, partimiz daha da büyük ivme kazanacak. Başarılarımıza birlikte ulaşacağız ifadelerini kullandı.

Ardından Erbakan, Suat Kılıç'ın yakasına partisinin rozetini taktı. Suat Kılıç, Sağlam adımlarla, 'Halka hizmet Hakka hizmettir' şuuruyla bereketli bir geleceği sağlam bir zemin üzerinde inşa etmeye muvaffak olacağız diye düşünüyorum. Burası rahmetli Erbakan'ın fikirlerinin olduğu bir mekteptir. İnşallah bu mektepten öğrendiklerimizle daha güçlü yarınlara muvaffak oluruz diye konuştu. (DHA)