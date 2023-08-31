Eski Bakan Kutbettin Arzu, Havuzda Ölü Bulundu

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1) ESKİ BAKAN KUTBETTİN ARZU, HAVUZDA ÖLÜ BULUNDU

ESKİ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Kutbettin Arzu (68), Yalova'nın Termal ilçesindeki TBMM Misafirhanesi'ndeki sıcak su havuzunda ölü bulundu.

TBMM'de 23'üncü dönem milletvekilli yapan ve 63'üncü hükümette Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı olarak görev alan Kutbettin Arzu, tatilini geçirmek için geldiği Yalova'nın Termal ilçesindeki TBMM Atatürk Köşkü ve Yalova Termal Sosyal Tesisleri'ndeki sıcak su havuzunda hareketsiz bulundu. Çevredekilerin fark ettiği Arzu, sudan çıkarıldı. Sağlık ekipleri, Arzu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Kutbettin Arzu'nun cenazesi, savcılığın incelemesinin ardından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Arzu'nun kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi işlemlerinin ardından belli olacak.

KISA DÖNEM BAKANLIK YAPTI

Kutbettin Arzu, 23'üncü dönem AK Parti Diyarbakır milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yaptı. 2011 yılında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcılığı görevine getirildi. 28 Ağustos 2015 tarihine kadar bu görevini yürüten Arzu, bu tarihten 24 Kasım 2015 tarihine kadar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yaptı.

DİYARBAKIR'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Yalova'nın Termal ilçesinde tatil yaptığı TBMM Misafirhanesi'ndeki sıcak su havuzunda cansız bedeni bulunan eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Kutbettin Arzu'nun cenazesi, Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bu sırada eşinin tabutunu gören Emel Arzu, gözyaşlarını tutamadı.

Eski bakan Kutbettin Arzu'nun cenazesinin işlemlerin ardından, İstanbul'a, buradan da uçakla Diyarbakır'a götürülerek toprağa verileceği belirtildi. (

KALP KRİZİ GEÇİRMİŞ

Yalova Valiliği tarafından Termal ilçesindeki TBMM Misafirhanesi'nin sıcak su havuzunda cansız bedeni bulunan eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Kutbettin Arzu'nun ölümüyle ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada; "Eski Tarım ve Hayvancılık Bakanı, 23'üncü Dönem Adalet ve Kalkınma Partisi Diyarbakır Milletvekili Sayın Kutbettin Arzu, konaklamış olduğu Yalova ili Termal ilçesi TBMM Termal tesislerinde girmiş olduğu havuzda kalp krizi geçirmiştir. Olay yerine ulaşan 112 ekibinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir. Konu ile ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

ESKİ BAKAN ARZU'YA CENAZE TÖRENİ YAPILDI

Yalova'nın Termal ilçesinde tatil yaptığı TBMM Misafirhanesi'ndeki sıcak su havuzunda kalp krizi geçirerek cansız bedeni bulunan eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Kutbettin Arzu'nun cenazesi, Yalova'da yapılan işlemlerin ardından İstanbul'a, buradan da Diyarbakır Havalimanı'na uçakla getirildi. Havalimanı girişinde tören mangası tarafından alınan Arzu'nun naaşı Bağlar ilçesinde bulunan Yeniköy Asri Mezarlığı'na getirildi. Burada cenaze işlemlerinin ardından Arzu'nun naaşı katafalka alındı. İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu tarafından cenaze namazı kıldırıldı. Törene Vali Ali İhsan Su, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan Çiloğlu, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, eski milletvekillerinden Mehdi Eker, Ebubekir Bal, Abdurrahman Kurt, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazının ardından Arzu'nun naaşı omuzlanarak cenaze arabasına konuldu. Arzu'nun cenazesi Çınar ilçesindeki kırsal İkizoluk Mahallesi'nde bulunan aile mezarlığında defnedilecek.