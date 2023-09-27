Eski Bakan Gül yeni bakanın memleketi Bartın'dan sivil anayasa çağrısı yaptı

Eski Adalet Bakanı ve Ak Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, yeni Adalet bakanı Yılmaz Tunç'un memleketi Bartın'da yaptığı açıklamada Türkiye'nin sivil anayasaya ihtiyacı olduğunu belirterek, tüm partilere çağrıda bulunduAk Parti Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, Bartın'da...

Eski Adalet Bakanı ve Ak Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, yeni Adalet bakanı Yılmaz Tunç'un memleketi Bartın'da yaptığı açıklamada Türkiye'nin sivil anayasaya ihtiyacı olduğunu belirterek, tüm partilere çağrıda bulundu

Ak Parti Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, Bartın'da gerçekleştirilen "2023 Şehir Buluşmaları' programına katıldı. AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, AK Parti Bartın İl Başkanı Yaşar Arslan ve teşkilat üyeleri tarafından karşılanan Gül, parti binasında düzenlenen toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Eski Bakan Gül, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin sivil anayasaya ihtiyacı bulunduğunu belirterek, tüm siyasi partilere çağrıda bulundu. Abdulhamit Gül, "1 Ekim'de açılacak Meclisin yeni dönemiyle beraber, Türkiye artık darbe anayasasından kurtulacak, kendi sivil ve yeni anayasasını yapacaktır. Bu konuda bizim temennimiz tüm partilerin ortak bir şekilde çoğulcu, sivil, yeni bir anayasayı yapması hususunda beklentimiz vardır. Türkiye'nin sivil bir anayasaya ihtiyacı vardır. Çoğulcu, demokratik, daha özgürlükçü bir anayasaya ihtiyacı vardır. Bunu da yine toplum tüm kişileriyle konuşarak, ortaklaşarak bir yeni anayasayı yapacağız. Bu konuda da AK Parti olarak çağrımız tüm partilere gelin bu anayasayı beraber yapalım, darbe anayasasından ülkemizi kurtaralım. Bunu yapabilecek güçteyiz. Milletimizin de beklentisi bu yöndedir. Hep beraber 85 milyon vatandaşımızın burada emeğinin olduğu, fikrinin olduğu bir anayasayı Türkiye hak ediyor. Türkiye Yüzyılı'nın anahtarı yeni sivil anayasadır. Bunu da hep beraber bu dönemde gerçekleştirmek istiyoruz" dedi.

"Yenilen pehlivan güreşe doymazmış"

Konuşmasında CHP'lilerin seçim açıklamalarına da tepki gösteren Gül, "'Yine seçim olsun' diye CHP'nin sözcülerinin açıklamaları var. Yenilen pehlivan güreşe doymazmış. Seçimde milletimiz iradesini ortaya koydu" ifadelerini kullandı.

"Kılıçdaroğlu'nun kazanacağı tek seçim genel başkanlık seçimidir"

Muhalefette son süreçte yaşananları üzücü bulduğunu belirten Gül, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanacağı tek seçimin ise parti içerisinde gerçekleşen kongrenin olabileceğini ifade etti. Grup Başkan Vekili Gül, "Bunlar seçimlerden kongreyi, delege seçimi ve il başkanlığı seçimini anlıyorlar. Zaten Kılıçdaroğlu'nun kazanacağı tek seçim de genel başkanlık seçimidir. Onun, onların vizyonu sadece CHP içerisinde bir yerlere gelmek, seçim kazanmak. Türkiye'ye dair projesi vizyonu olmayan bu muhalefetin ülkemize verebileceği hiçbir şey yoktur. Bir çivi çakmadıkları, taş üstüne taş koymadıkları muhalefetin bu hali Türkiye demokrasisi açısından üzücüdür. Türkiye'nin kaliteli, Türkiye'nin gerçekten projeye dair, Türkiye'nin projeksiyonuna dair fikir taşıyan bir muhalefete ihtiyacı var. Muhalefetin bu anlamda boşluğu da hala hissedilmektedir" ifadelerine yer verdi.

"Muhalefet halen daha statüko, daha fazla koltuk diyor"

AK Parti'nin 7 Ekim'de yapacağı kongreden sonra yenilenerek, değişerek, bütünleşerek yoluna devam edeceğini belirten Gül, muhalefetin ise halen daha koltuk kavgasını sürdürdüğünü kaydetti. Gül, "7 Ekim'de büyük kongremiz var. Kongremiz Türkiye yüzyılı için hep yeni, hep ileri sloganıyla, yenilenerek, değişerek, dönüşerek, bütünleşerek, kenetlenerek tamamlanacaktır. Güçlü Türkiye için yolumuza devam edeceğiz. Kongremiz yenilenme kongresi olacak. Kongremizde Türkiye yüzyılına ait Türkiye ve dünyaya mesajları vereceğiz. Kazanan bir parti olmamıza rağmen daha biz değişim, yenilik diyoruz. Ama muhalefet, kaybedenler de halen daha statüko diyor, halen daha fazla koltuk diyor. Tüm bunları millet görüyor. Biz nerede eksiğimiz var diye öz eleştiri yaparak, milletimize daha fazla yüzümüzü dönerek, yenilikle, değişimle yolumuza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Ortak adaylık süreci işin 7 Ekim'i işaret etti

Gül, gazetecilerin sorusu üzerine Cumhur ittifakının yerel seçimlerde ortak adaylık gibi konulardaki yol haritasının ise 7 Ekim'de yapılacak kongreden sonraki süreçte belli olacağını ifade etti.

Eski Bakan Gül, "7 Ekim'de malum kongremiz var. Kongre sonrasında ortaya çıkacak kadromuzla beraber, bu çalışmalar değerlendirilecek. Genel seçimlerin ardından Cumhurbaşkanımızın 31 Mart yerel seçimlerle ilgili hedef vardı. İnşallah merkezi hükümette iktidar olduysak, yerel seçimlerde de en iyi sonucu alacağız. Ak Parti Cumhur ittifakı en iyi sonucu olacak. Tüm bunların hepsi, kongre sonrasında ortak bir şekilde, Cumhur ittifakıyla, genel başkanımızın belirleyeceği bir çalışma heyeti, yetkili kurullar değerlendirecektir. Yerel seçimlerde Cumhur ittifakının eş güdümünde, milletimizle kenetlenerek, Tüm Türkiye'de iyi sonuçlar alacağımıza inanıyoruz. Genel başkanlar düzeyinde bunların hepsi değerlendiriliyor. Kongre sonrasında da elbette yetkili heyetler, bu konuşmaları, bu çalışmaları somutlaştıracaktır Önemli olan Cumhur ittifakının bir ve beraber şekilde yerel seçimlere ortaklaşa girmesi ve iyi bir sonuç almak üzere iradesi ortadır. Yine Cumhur ittifakı birliği ve beraberliği ile en iyi sonucu alacaktır. müşahhas çalışmalar, yetkili kurumlar ve yetkilendirdiği kişiler marifetiyle sürdürülecektir" diye konuştu.

Duygulandıran hediye

14 Ekim 2022 tarihinde Bartın'ın Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında gerçekleşen ve yeraltındaki 110 işçiden 43'nün ölümüyle sonuçlanan maden faciasından sağ olarak kurtulan bir madenci tarafından Eski Bakan Gül'e güller içerisinde bir albüm verildi. Duygulanan Gül, kendi ve eşinin adının yazdığı ahşap bir kutu içerisinde bulunan albümdeki resimleri inceleyerek, teşekkür etti.

Bartın Esnaf Odaları Birliği ve Bartın Muhtarlar Derneği'ni de ziyaret eden Gül, çarşı merkezindeki esnafları da dolaşarak, sohbet etti. - BARTIN