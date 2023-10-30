Eski Avustralya Başbakanları Hamas'ı kınadı ve İsrail'e desteklediklerini açıkladı

Eski Avustralya Başbakanları, Hamas tarafından esir alınan kişilerin serbest bırakılmasını talep eden ortak bir bildiri yayımladı. Bildiride, Hamas'ın faaliyetleri kınanırken, İsrail'in sivilleri öldürmekten kaçınması ve insani yardımların Gazze'ye ulaşmasının engellenmemesi gerektiği belirtildi.

Eski Avustralya Başbakanları, Hamas'ı kınayan ve İsrail'e desteklediklerini açıklayan ortak bildiri yayımladı.

ABC News'in haberine göre, Paul Keating dışındaki eski Avustralya Başbakanları, Hamas tarafından 7 Ekim saldırısında esir alınan kişilerin serbest bırakılmasının talep edildiği ortak bildiriye imza attı.

Eski başbakanlardan Scott Morrison, Malcolm Turnbull, Tony Abbott, Kevin Rudd, Julia Gillard ve John Howard'ın imzalarının bulunduğu bildiride, "Avustralya halkının çoğunluğu için konuştuğumuza inanarak tüm Avustralyalı Yahudilerin yanında olduğumuzu belirtiyoruz." ifadesi kullanıldı.

Bildiride, Gazze'deki sivil nüfusunun korunması ve desteklenmesi için "Hamas'ın ortadan kaldırılması gerektiği" kaydedilerek "Binlerce masum Filistinli sivilin ve çok fazla çocuğun ölmesinden dolayı dehşet içindeyiz." ifadesine yer verildi.

Hamas'ın faaliyetlerinin kınandığı bildiride, İsrail'in sivilleri öldürmekten kaçınması ve insani yardımların Gazze'ye ulaşmasının engellenmemesi gerektiği belirtildi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava saldırılarına başladı.

İsrailli yetkililer, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 311'i asker 1400 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail saldırılarında öldürülenlerin sayısı 3 bin 342'si çocuk, 2 bin 262'si kadın olmak üzere 8 bin 5'e yükselirken, 20 bin 242 kişi yaralandı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ise 120 Filistinli öldü, yaklaşık 2 bin Filistinli yaralandı.

İsrail bombardımanında Gazze'de 35 Lübnan'da 1 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri durma noktasına geldi.

İsrail ordusu, 26 Ekim'de karadan sınırlı operasyonları genişletmeye başlayıp hava saldırının dozunu daha da artırdı.