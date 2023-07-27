Eski Avustralya Başbakanı John Howard, Avustralya'nın İngiltere tarafından sömürgeleştirilmesini şans olarak tanımladı

Eski Avustralya Başbakanı John Howard, ülkesinin İngiltere tarafından sömürgeleştirilmesini, Avustralya'nın başına gelen 'en şanslı şey' olarak tanımladı. Howard, ülkedeki yerli halkın Meclis'te daha çok söz sahibi olmasını amaçlayan 'Meclis'te Yerli Sesi' referandumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Eski Avustralya Başbakanı John Howard, ülkesinin İngiltere tarafından sömürgeleştirilmesini, Avustralya'nın başına gelen "en şanslı şey" olarak tanımladı.

BBC'nin haberine göre, ülkenin ikinci en uzun süre başbakanlık görevini yürütmüş olan Howard, ulusal basına verdiği demeçte, bu yılın son çeyreğinde yapılması planlanan ülkedeki yerli halkın Meclis'te daha çok söz sahibi olmasını amaçlayan "Meclis'te Yerli Sesi" referandumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Howard, referandumun başarısız olacağı öngörüsünde bulundu.

Referanduma destek verenleri, "kampanyayı Avustralya halkına doğru düzgün tanıtmamakla" suçlayan Howard, bunun yerli insanlara nasıl yardım edileceği konusunda "yeni bir çatışma kaynağı" olacağını savundu.

Howard, "Evet" kampanyasının yanlış bir politika olduğunu ileri sürdü.

17. ve 18. yüzyılda Avustralya'nın sömürge edilmesinin neredeyse kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Howard, "Bu ülkenin başına gelen en şanslı şeyin İngilizler tarafından sömürgeleştirilmesi olduğu görüşüne sahibim. Her konuda mükemmel olduklarından değil ama diğer Avrupa ülkelerinden çok daha başarılı ve faydalı sömürgecilerdi." ifadelerini kullandı.

"Mecliste Yerli Sesi" referandumu

Avustralya hükümeti, 30 Mart'ta "Meclis'te Yerli Sesi" referandumuna ilişkin tasarıyı parlamentonun alt kanadına sunmuştu.

Ekim-aralık aylarında yapılması planlanan referandumda tasarı onaylanırsa Avustralya Anayasası'nda yerli halklar lehine değişikliklere gidilecek.

"Meclis'te Yerli Sesi" referandumu, Avustralya'daki yerli halkların hayatlarını etkileyen yasalar ve politikalar hakkında hükümetin her kademesine doğrudan tavsiyelerde bulunmalarının yolu olarak görülüyor.

Referandumda halka, "Yasa Tasarısı: Avustralya'nın ilk halklarına söz hakkı vermek üzere, 'Aborjinler ve Torres Strait Adalılar'ın Sesi'nin kurulmasını öngören anayasa değişikliği. Önerilen bu değişikliği onaylıyor musunuz?" sorusu sorulacak.

Avustralya'da ana muhalefetteki Liberal Parti, 5 Haziran'da, hükümetin "Mecliste Yerli Sesi" kampanyasına karşı olduklarını açıklamıştı.