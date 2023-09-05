Eski Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Tahliye Edildi

İHALEYE fesat karıştırmak ve resmi belgede sahtecilik suçlarından yargılandığı mahkemede ilk duruşmada tahliye edilen eski Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak, 17 ay tutuklu kaldığı Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'nden çıktı. Toprak'ı cezaevi çıkışında ailesi karşıladı.

Küçükçekmece 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada hakkında tahliye kararı verilen eski Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak, 17 aydır tutuklu bulunduğu Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevinden 18.00 sıralarında tahliye edildi. Handan Toprak'ı cezaevi önünde ailesi ve sevenleri karşıladı. Cezaevi çıkışında konuşan Handan Toprak, "14 ay iddianame yazılmadan cezaevinde tutulduk. Sonra iddianamemiz yazıldı. 17 ay sonra ilk defa yargı önüne çıkma ve savunma yapma şansına sahip olduk. ve tabii ki örselenen itibarımız, itibarım mahkeme tarafından iade edildi. Türkiye Cumhuriyeti laik, demokratik, sosyal bir hukuk devletidir. Adaletin olduğunu bugün gördük. İtibarımız iade edildi ve tahliye kararı verildi. Yaşasın adalet" dedi.