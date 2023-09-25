Eski Arnavutluk Çevre Bakanı Lefter Koka Hapis Cezasına Çarptırıldı

Eski Arnavutluk Çevre Bakanı Lefter Koka, kentsel atık arıtma tesisi inşaatının imtiyaz sözleşmesi süreciyle ilgili çeşitli suçlardan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Aynı davada eski Bakanlık Genel Sekreteri Alqi Bllako da hapis cezasına mahkum edildi.

Eski Arnavutluk Çevre Bakanı Lefter Koka, kentsel atık arıtma tesisi inşaatının imtiyaz sözleşmesi süreciyle ilgili "görevi kötüye kullanmak" ve "pasif yolsuzluk" gibi çeşitli suçlardan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Arnavutluk Yolsuzluk ve Organize Suçlara ilişkin Özel Mahkeme, eski Bakan Koka'nın "görevi kötüye kullanmak", "pasif yolsuzluk" ve "suç malzemelerinin gizlenmesi" suçlarından 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldığını duyurdu.

Mahkeme, ayrıca eski Bakan'ın 5 yıl süreyle kamu görevlerini yerine getirme hakkından mahrum edilmesine hükmetti.

Öte yandan, aynı davada yargılanan eski Arnavutluk Çevre Bakanlığı Genel Sekreteri Alqi Bllako da "görevi kötüye kullanmak"tan 2 yıl 8 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Bllako da 5 yıl süreyle kamu görevi yerine getiremeyecek.

Koka, 2013-2017 yıllarında Çevre Bakanı olarak görev almıştı.?????