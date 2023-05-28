Eski Adalet Bakanı Gül oyunu Gaziantep'te kullandı

GAZİANTEP - Eski Adalet Bakanı ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, Cumhurbaşkanlığı 2.Tur Seçimi için oyunu memleketi Gaziantep'te kullandı.

Türkiye, 13. Cumhurbaşkanı 2.Tur seçimi için bugün sandık başına gidiyor. Saat 08.00 itibarıyla başlayan oy kullanma işlemi saat 17.00'de sona erecek ve oy sayım işlemine geçilecek. Kritik seçim için Türkiye siyasetinin önde gelen isimleri de oylarını kullanıyor. Eski Adalet Bakanı ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül de oyunu memleketi Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde kullandı. Gül, oyunu Mahmut Hümayun Özhelvacı Ortaokulu'nda 1250 nolu sandıkta kullandı.

"Ülkemize ve demokrasimize hayırlı olsun"

Abdulhamit Gül, oyunu kullandıktan sonra seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Bugün oyumuzu kullandık. Ülkemize ve demokrasimize hayırlı olsun. Sandık demokrasinin namusudur. Vatandaşlar yoğun bir şekilde sandığa ve demokrasiye sahip çıkıyor. Gaziantep'te de şuan itibariyle huzur içinde bir seçim başladı. Yetki de söz de milletimize ait. Onlar ne derse en doğru kararı verirler. Bugünkü seçim 14 Mayıs'tan hızlı bir şekilde sonuçlanacaktır. Çünkü sadece Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak. Akşam vakti çok geç olmadan sonuçlar alınacak. Ondan sonra durmak yok yola devam diyerek Türkiye Yüzyılı için yapacağımız işleri büyük bir heyecan ve özveri ile Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yapacağız" ifadelerini kullandı.