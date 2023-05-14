Eski Adalet Bakanı Gül oyunu Gaziantep'te kullandı

Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekilliği Seçimi için oyunu memleketi Gaziantep'te kullandı.

Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekilliği Seçimleri için bugün sandık başına gidiyor. Saat 08.00 itibarıyla başlayan oy kullanma işlemi saat 17.00'de sona erecek ve oy sayım işlemine geçilecek. Kritik seçim için Türkiye siyasetinin önde gelen isimleri de oylarını kullanıyor. Eski Adalet Bakanı ve AK Parti Gaziantep Milletvekili adayı Abdulhamit Gül de oyunu memleketi Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde kullandı. Gül, babası Cemil Gül ile birlikte Mahmut Hümayun Özhelvacı Ortaokulu'na gelerek, 1250 nolu sandıkta oy kullandı.

"Bugün artık söz de, yetki de, karar da milletimizindir"

Abdulhamit Gül, oyunu kullandıktan sonra seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Bugün artık söz de, yetki de, karar da milletimizindir. Bizler milletimize anlattık, herkes seçim çalışmalarını tamamladı. Artık milletimizin karar verme anı. Sandık demokrasinin namusudur. En doğru sözü milletimiz söyleyecektir. Milletimiz hakemliğini en güzel şekilde yapacaktır. Sonuç demokrasinin kazanımı şeklinde olacaktır. Bugün ülkemizin ve Türkiye Yüzyılı'nın doğum günü olmasını temenni ediyoruz. Huzur içinde güzel bir seçim günü olmasını temenni ediyorum. Şu ana kadar olumsuz bir durum ve bilgi gelmedi. Temennimiz de çok güzel birlik ve beraberlik içerisinde seçim atmosferinin geçmesi. Milletimizin verdiği karar başımızın üstünedir. Umarız ülkemiz için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nı kuracağımız bir netice olur" diye konuştu. - GAZİANTEP