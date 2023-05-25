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Eski Adalet Bakanı Gül, gençlerle basketbol oynadı

Eski Adalet Bakanı Gül, gençlerle basketbol oynadı

Politika Haberleri

Eski Adalet Bakanı ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, sporcularla bir araya gelerek basketbol oynadı.

Eski Adalet Bakanı ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, sporcularla bir araya gelerek basketbol oynadı.

İbrahimli Spor Merkezi'nde basketbolcularla buluşan Gül, sporcularla sohbet etti, basketbol oynadı.

Gül, buradaki konuşmasında, gençlerle yaptıkları maçın zorlu geçmesine rağmen keyifli olduğunu söyledi.

Gençler için kentte önemli yatırımların yapıldığını ifade eden Gül, "Gençlerimize güveniyoruz ve gençler için ne yapsak azdır. Gençlerimiz de bunun hakkını veriyor. Biz gençlere ve spora önem veriyoruz. Cumhurbaşkanımız gençlerin hep yanındadır. Hep beraber gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Etkinliğe AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik ve Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu da katıldı.

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Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Politika

basketbol Gaziantep AK Parti Politika Haberler

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