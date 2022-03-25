Eski Adalet Bakanı Gül, Gaziantep'te AK Parti teşkilatıyla buluştu Açıklaması

GAZİANTEP (AA) - Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Gaziantep teşkilatıyla bir araya geldi.

Gül, AK Parti Gaziantep İl Başkanlığı'nda düzenlenen toplantıdaki konuşmasında, tek gayretlerinin Gaziantep ve Türkiye'ye hizmet etmek olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Gaziantep'te önemli yatırımların yapıldığını ifade eden Gül, "Allah razı olsun Cumhurbaşkanımız Gaziantep'in ne ihtiyacı varsa bütün hükümete talimatı oldu ve Gaziantep'in her zaman yanında oldu. Bu yıl ki yatırımlarla 50 milyarı aşan yatırım var. Elbette bu hizmetler devam edecektir." dedi.

Gül, seçimin hemen ertesi gün Türkiye'yi kucaklayacak şekilde işe koyulduklarını dile getirdi.

Ötekileştirmeden, düşüncesiyle, yaşam tarzıyla, inancıyla 84 milyon ile bir olarak siyaset yaptıklarını aktaran Gül, şunları kaydetti:

"Hiçbir zaman bir vatandaşımıza asla ve asla ayrıştırıcı bir politikaya girmedik, girmeyeceğiz ve AK Parti böyle bir siyasi parti değildir. AK Parti bütün milleti için yerel ve merkezi yönetim hizmetlerini sürdüren bir partidir. AK Parti günümüzdeki sorunları da çözecektir. Bu sorunları görmezden gelmeye hakkımız yok. Makamlar gelip geçer, en güzel makam bu milletin bir ferdi olmaktır. Bu memlekete, şehrimize, bugüne olduğunu kadar bundan sonrada siyasetimizi, gayretimizi artırarak devam ettireceğiz."

AK Parti'nin yolunun "demokrasi yolu" olduğunu, Türkiye'nin bu anlamda 2023'e emin adımlarla gideceğini kaydeden Gül, "Eski günlere dönmeyecek, geleceğe 2023'e de daha fazla özgürlükle, hizmetle devam edecektir. 2023 seçimleri artık yaklaşıyor. 2023 seçimlerinde de kim ne yaparsa yapsın, planlarsa planlasın milletin tercihi, milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan olacaktır, buna inanıyorum. Bu konuda milletimizin tercihinin daha güçlü yansıması için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Nejat Koçer, Müslüm Yüksel, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyüp Özkeçeci ve partililer katıldı.