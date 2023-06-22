Eski ABD'li Milletvekili Will Hurd, 2024 Başkanlık Seçimlerine Aday Oldu

Eski ABD Temsilciler Meclisi üyesi Will Hurd, 2024 başkanlık seçimlerine Cumhuriyetçi Partiden aday olduğunu açıkladı. Hurd, ABD'nin bir dizi sorunla karşı karşıya olduğunu belirterek, sağduyuya ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Ayrıca, mevcut Başkan Joe Biden'ın ABD'nin sorunlarını çözemeyeceğini savundu.

NEW Eski ABD'li milletvekili Will Hurd, 2024 başkanlık seçimlerine Cumhuriyetçi Partiden aday olduğunu açıkladı.

Hurd, katıldığı televizyon programında, gelecek yıl düzenlenecek başkanlık seçimlerine aday olmak için Federal Seçim Komisyonuna resmi başvuru yaptığını söyledi.

"Karmaşık zamanlarda yaşıyoruz ve sağduyuya ihtiyacımız var." diyen Hurd, ABD'nin bir dizi sorunla karşı karşıya olduğunu kaydetti.

Hurd, Twitter'dan paylaştığı video mesajda da mevcut Başkan Joe Biden'ın ABD'nin sorunlarını çözemeyeceğini, "kanunsuz, bencil, başarısız bir politikacı" diye nitelediği Donald Trump'ın Cumhuriyetçi Partinin adayı olması durumunda seçimleri Biden'ın kazanacağını savundu.

Eski bir CIA görevlisi olan Texaslı siyasetçi Hurd, 2015'ten 2021'e kadar ABD Temsilciler Meclisinde milletvekili olarak görev yaptı.

ABD'de 2024 başkanlık seçimleri için Cumhuriyetçi Partiden adaylıklarını duyuranların arasında eski ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Florida Valisi Ron DeSantis, eski ABD Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley, genç multimilyoner Vivek Ramaswamy, iş insanı Perry Johnson, muhafazakar siyahi radyo sunucusu Larry Elder, Senatör Tim Scott, siyasetçi Asa Hutchinson, eski New Jersey Valisi Chris Christie ve Miami Belediye Başkanı Francis Suarez gibi isimler yer alıyor.

Demokrat Partiden ise ABD Başkanı Joe Biden, eski ABD Başkanı John F. Kennedy'nin yeğeni Robert F. Kennedy Jr. ve yazar Marianne Williamson, adaylıklarını resmen duyurmuştu.

ABD'li akademisyen ve aktivist Cornel West ise seçimlere Halkın Partisinden aday olduğunu açıklamıştı.