Eski ABD Başkanlarının Adını Taşıyan 13 Kuruluş Hukukun Üstünlüğü ve İnanç Çeşitliliğine Saygı Çağrısı Yaptı

Eski ABD başkanlarının adını taşıyan 13 kuruluş, hukukun üstünlüğü ve inanç çeşitliliğine saygı da dahil olmak üzere ülkenin temel ilkelerine yeniden dönülmesi çağrısında bulundu. Kuruluşlar, ABD demokrasisinin derin kutuplaşmasından endişe duyduklarını belirterek ortak bir bildiri yayımladı.

Eski ABD başkanlarının adını taşıyan 13 kuruluş, ortak bildiri yayımlayarak hukukun üstünlüğü ve inanç çeşitliliğine saygı da dahil olmak üzere ülkenin "temel ilkelerine yeniden dönülmesi" çağrısında bulundu.

Eski ABD başkanlarının adını taşıyan 13 kuruluş, "derin" kutuplaşmanın ortasında kalmış ABD demokrasisi için endişe duyulduğunun kaydedildiği ortak bildiri yayımladı.

İlk kez bir araya gelen kuruluşların ortak yayımladığı bildiride, hukukun üstünlüğü ve inanç çeşitliliğine saygı da dahil olmak üzere ülkenin temel ilkelerine yeniden dönülmesi çağrısında bulunuldu.

Bildiride, hoşgörü ve çoğulculuğa duyulan ihtiyaç vurgulanarak ABD'liler, demokratik kurumlara saygı göstermeye, güvenli ve erişilebilir seçimleri desteklemeye davet edildi.

"Tartışmanın ve hemfikir olmamanın" demokrasinin merkezinde yer aldığı belirtilen bildiride, yetkililerin ve ailelerinin ölüm tehditleri aldığı bu dönemde kamusal alanda da diyaloğun "kabalaştığına" işaret edildi.

Bildiride, "seçim yılı olsun ya da olmasın, siyasi söylemde nezaket ve saygının esas olduğu" vurgulandı.

Bu kuruluşlar arasında Hoover Başkanlık Vakfı, Roosevelt Enstitüsü, Truman Kütüphane Enstitüsü, John F. Kennedy Kütüphane Vakfı, LBJ Vakfı, Richard Nixon Vakfı, Gerald R. Ford Başkanlık Vakfı, Carter Merkezi, Ronald Reagan Başkanlık Vakfı ve Enstitüsü, George & Barbara Bush Vakfı, Clinton Vakfı, George W. Bush Başkanlık Merkezi ve Obama Başkanlık Merkezi yer alıyor.

ABD'nin 34. Başkanı Dwight D. Eisenhower adını taşıyan Eisenhower Vakfının ise bildiriyi imzalamadığı bildirildi.

Söz konusu kuruluşların hepsi, 1955 Başkanlık Kütüphanesi Yasası kapsamında oluşturulan başkanlık kütüphanelerini destekliyor.

Ülkenin 31. Başkanı Herbert Hoover'dan bu yana her başkan için, kendi memleketinde, eski başkanın hayatı ve kariyeriyle ilgili belgelerin, eserlerin, devlet hediyelerinin ve diğer bazı sergilerin muhafaza edildiği "başkanlık kütüphaneleri" kuruluyor.

Bir başkan görevden ayrıldığında, Ulusal Arşivler ve Kayıtlar İdaresi (NARA), yeni bir başkanlık kütüphanesi inşa edilip federal hükümete devredilene kadar belgeleri barındırmak ve korumak için "başkanlık materyalleri projesi" oluşturuyor.