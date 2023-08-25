Eski ABD Başkanı Donald Trump, Seçim Sonuçlarına Müdahale Davasında Teslim Oldu

Eski ABD Başkanı Donald Trump, seçim sonuçlarına müdahale davasında teslim olduktan sonra sabıka fotoğrafı çekilen ilk Amerikan başkanı olarak tarihe geçti. Gelecek yıl yapılacak seçimde yarışacak olan Trump, bağış toplamak için bu fotoğrafı sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, seçim sonuçlarına müdahale davasında teslim olduktan sonra sabıka fotoğrafı çekilen ilk Amerikan başkanı olarak tarihe geçti. Gelecek yıl yapılacak seçimde yarışacak olan Trump, bağış toplamak için bu fotoğrafı sosyal medya hesaplarından paylaştı. Böylece Twitter'a (X) 8 Ocak 2021'den sonra ilginç bir dönüş yapmış oldu.

Eski ABD başkanı Trump, sabıka fotoğrafını paylaştı

Trump'ın 8 Ocak 2021'den bu yana ilk tweet'i, Georgia eyaletinde seçime müdahaleyle ilgili 13 ağır suçlama nedeniyle perşembe günü Atlanta Hapishanesi'ne gönderilmesinin ardından geldi. 2024'te yeniden seçilmek isteyen eski cumhurbaşkanı, sabıka fotoğrafının kamuoyuna duyurulmasından kısa bir süre sonra tweet attı.

https://t.co/MlIKklPSJT pic.twitter.com/Mcbf2xozsY — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 25, 2023

Trump için yapılan 4. gözaltı işleminde, tutuklama dosyası için ilk kez sabıka fotoğrafı çekildi. Diğer mahkemelerin yapmadığı uygulamaya Georgia'da başvurulurken Trump ülke tarihinde sabıka fotoğrafı çekilen ve parmak izi veren ilk eski başkan olarak tarihe geçti. İşlemlerin ardından Trump, 200 bin dolarlık (yaklaşık 5,2 milyon lira) kefaletini ödeyerek hapishaneden ayrıldı.

Sabıka fotoğrafının altına "SEÇİMLERE MÜDAHALE!, ASLA PES ETME!" yazan eski başkan, tweetinde X'teki 86 milyondan fazla takipçisini WinRed bağış toplama sayfasına yönlendirdi. Bağış toplama etkinliğinde, "Bugün Georgia'nın Fulton İlçesindeki şiddet olaylarıyla meşhur hapishanede, hiçbir suç işlememiş olmama rağmen tutuklandım." yazıyordu.

Donald Trump, Facebook ve Instagram'a geri dönüyor!

Trump aynı mesajı 2022'de çıkardığı alternatif sosyal medya platformu olan Truth Social'da altı milyon takipçisine gönderdi. Trump'a başlangıçta 6 Ocak Kongre Binası saldırısı sırasında şiddeti teşvik ettiği gerekçesiyle ömür boyu Twitter'dan yasaklama verilmişken Elon Musk, bu yasağı kaldırdı. Günün sonunda Trump'ın böylesine ilginç bir konuyla Twitter'a dönmesi de ilginç oldu.

"Yapabiliyorsanız, lütfen Sahtekar Joe Biden'ın Beyaz Saray'dan çıkarılmasına ve ulusumuzun tarihinin bu karanlık bölümünde AMERİKA'YI KURTARMAYA katkıda bulunun." sözlerine de bağış toplama etkinliğinde yer veren Trump, şimdi 2024'te yeniden seçilmek istiyor. Bu konuda da kampanyasını sürdürmekte kararlı görünüyor.

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