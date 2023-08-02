Eski ABD Başkanı Donald Trump'a 4 Yeni Suçlama Yöneltildi

Eski ABD Başkanı Donald Trump'a 2020 yılında ABD'deki başkanlık seçimlerini tersine çevirmek için geniş çaplı girişimlerde bulunduğu iddiasıyla 4 yeni suçlama yöneltildi.

ABD'de başta "gizli belgeler" olmak üzere birçok suçlamayla yargılanan eski Başkan Donald Trump'a yeni suçlamalar yöneltildi. Trump hakkında sunulan 45 sayfalık iddianamede Trump'ın 2020 yılındaki ABD'deki başkanlık seçimlerinde seçim galibiyetini tersine çevirmeye yönelik geniş çaplı girişimlerde bulunduğu belirtilirken, Trump'ın 6 Ocak 2021'deki Kongre Baskınları soruşturması ile ilgili sahtekarlık, dolandırıcılık, hile kullanarak dolandırma ve komplo kurma ile ilgili 4 suçlama ile karşıya kaldığı belirtildi.

Trump'a 4 yeni suçlama

Soruşturma kapsamında Eski ABD Başkanı Donald Trump'a, "ABD'yi yanıltmak için komplo kurma", "resmi bir süreci engellemek için komplo kurma", "resmi bir süreci engellemeye teşebbüs" ve "seçmenlerin anayasal haklarını kullanmalarını engellemek için komplo kurma" suçlamaları yöneltildi. Yeni suçlamalar nedeniyle Trump'ın yarın Washington DC'de mahkeme karşısına çıkması bekleniyor.

Öte yandan Trump'ın için atanan Özel Danışman Jack Smith Trump'a yöneltilen suçlamalar ile ilgili yaptığı basın toplantısında, "6 Ocak 2021 Kongre Baskını Amerikan demokrasisine yönelik benzeri görülmemiş bir saldırıdır. İddianamede belirtildiği gibi Trump, ABD hükümetinin temel işlevini engellemeyi hedefleyen yalanlar söylüyor" dedi. - WASHINGTON