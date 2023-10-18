Esenyurt'ta Kaçak Göçmen Operasyonu: 63 Göçmen Yakalandı

Esenyurt'ta yapılan denetimlerde dolmuş ve servis araçları durdurularak kimlik ve evrak kontrolleri yapıldı. Denetimler sonucunda toplam 63 kaçak göçmen yakalandı.

İstanbul Esenyurt'ta kaçak göçmenlere yönelik denetimler gerçekleştirildi. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yabancı Büro ekipleri iş çıkış saatinde dolmuş ve servis araçlarını durdurak kimlik ve evrak kontrolü yaptı. Denetimlerde yabancı uyrukluların ülkeye kaçak yollarla gelip gelmedikleri ve pasaport süreleri kontrol edildi. Denetimlerde toplam 63 kaçak göçmen tespit edildi. Yakalanan kaçak göçmenler, emniyetteki işlerinin ardından İl göç idaresine teslim edildi.