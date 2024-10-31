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Esenyurt'ta bilboardlardaki Ahmet Özer fotoğrafları ve CHP duyuruları söküldü

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31 Mart'ta yüzde 49 oyla başkan seçilen ancak dün gece yarısı tutuklanarak yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer'in fotoğraflarıyla CHP duyuruları ilçedeki bilboardlardan söküldü.

Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla dün gece yarısı tutuklanmış ve yerine bu sabah İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy kayyum atanmıştı.

Esenyurt'ta bilboardlardaki Ahmet Özer fotoğrafları ve CHP duyuruları söküldü

FOTOĞRAFLAR VE AFİŞLER TEK TEK SÖKÜLDÜ

Kayyum Aksoy, sabah saatlerinde Özer'in makam odasında çekilmiş fotoğrafı paylaşırken, gün içinde de ilçe genelindeki bilboardlardan, Ahmet Özer'in fotoğrafları, CHP ve belediye duyurularının sökülmesi amatör kameraya yansıdı.

Esenyurt'ta bilboardlardaki Ahmet Özer fotoğrafları ve CHP duyuruları söküldü

Esenyurt'ta bilboardlardaki Ahmet Özer fotoğrafları ve CHP duyuruları söküldü

Esenyurt'ta bilboardlardaki Ahmet Özer fotoğrafları ve CHP duyuruları söküldü
Kaynak: Haberler.com / Politika
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