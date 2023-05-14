Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt oy kullandı

Başkan Bozkurt, cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için ailesiyle birlikte İBB Prof. Dr. Sebahattin Zaim İlkokulu'na gelerek oyunu kullandı. Herkesi oy kullanmaya davet eden Başkan Bozkurt, seçimlerin tüm Türkiye için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, oyunu kullandı. Başkan Bozkurt, "Herkesi oy kullanmaya davet ediyorum. İradeniz buraya yansısın ki siz de yarın, gelecekte tercih ettiğiniz bir yönetimin görev almasına katkıda bulunmuş olun" dedi.

Başkan Bozkurt, cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için ailesiyle birlikte İBB Prof. Dr. Sebahattin Zaim İlkokulu'na gelerek oyunu kullandı.

Seçimlerin tüm Türkiye için hayırlı olması temennisinde bulunan Başkan Bozkurt, oyunu kullandıktan sonra şunları söyledi:

"Oyumu kullandım. Kendimi çok mutlu hissediyorum. Çünkü ülkemin yönetimiyle ilgili irademi beyan ettim. İnşallah ülkemiz için hayırlısı olsun. Herkesi oy kullanmaya davet ediyorum. İradeniz buraya yansısın ki siz de yarın, gelecekte tercih ettiğiniz bir yönetimin görev almasına katkıda bulunmuş olun. Ülkemiz dünyanın en güzel ülkesi ve inşallah güzel günlere birlik, beraberlik içinde gideceğiz. Demokrasinin en güzel yanı, böyle düğün gibi seçim yapmak. İnsanlar, sabahtan beri cıvıl cıvıl, gelip oy kullanıyorlar, tercihlerini belirtiyorlar."