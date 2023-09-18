Esenler'de yabancı uyruklu iş yerlerine saldırıda bir kişi yakalandı

İstanbul'un Esenler ilçesinde, yabancı uyruklu kişilere ait iş yerlerine saldırı düzenleyen 3 kişiden biri yakalanarak gözaltına alındı. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, diğer zanlıların yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

İstanbul'un Esenler ilçesinde, yabancı uyruklu kişilere ait iş yerlerine saldırı düzenleyen 3 kişiden biri yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Esenler'de 16 Eylül 2023 tarihinde 3 kişi, yabancı uyruklu kişilere ait iş yerlerine saldırı düzenlemişti. Olaya dair görüntüler de sosyal medyada yayınlanmıştı. İstanbul Valiliği'nden konuyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, olayın ardından Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin başlattığı çalışma sonucunda şüphelilerin kimlik tespitleri yapıldığı ve zanlılardan Y.D.'nin (39), kullandığı silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.

Öte yandan açıklamada, hakkında uyuşturucu, kumar ve Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler hakkında Kanun'a muhalefetten çok sayıda suç kaydı bulunan Y.D.'nin, Esenler Polis Merkezi Amirliği'ndeki işlemleri devam ederken olayı gerçekleştiren diğer iki zanlının yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.