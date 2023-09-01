İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenler'de düzenledikleri operasyonda 10 kaçak göçmeni yakaladı. Operasyonda organizatörlük yaptığı öne sürülen bir şüpheli tutuklandı.

Esenler'de düzenlenen operasyonda 10 kaçak göçmen yakalandı, organizatörlük yaptığı öne sürülen bir şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar'a kamyonla kaçak göçmen getirildiğine ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlattı.

Kayıttaki araç ve şüphelinin bulunmasına yönelik Esenler'de tespit edilen adrese operasyon düzenlendi. Göçmen kaçakçılığını organize ettiği ve aracı kullandığı öne sürülen A.A.D. (51) gözaltına alındı.

Söz konusu adresteki 10 kaçak göçmen de yakalandı.

Şüpheli A.A.D. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Yakalanan kaçak göçmenlerle ilgili işlemler sürüyor.