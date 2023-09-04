Esendere Gümrük Kapısı'nda 153 Kilogram Eroin Ele Geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından yapılan operasyonda, Türkiye üzerinden Belçika'ya gitmekte olan bir tırda 153 kilogram eroin ele geçirildi. Yakalanan uyuşturucunun değeri 115 milyon Türk Lirası olarak belirlendi.