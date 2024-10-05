Esad ve Arakçi Görüşmesinde İran'ın İsrail'e Yanıtı Değerlendirildi

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile gerçekleştirdiği görüşmede İran'ın İsrail'e füzeli saldırısına yönelik, "İran'ın verdiği cevap güçlüydü ve bir ders verdi" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, bölge ülkeleri ziyareti kapsamında Lübnan'ın ardından geldiği Suriye'nin başkenti Şam'da ikili temaslarda bulundu. Arakçi, Suriye Dışişleri Bakanı Bessam Sabbah ile bir araya geldi. İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yazılı açıklamada, görüşmede İran ve Suriye ilişkilerinin yanı sıra İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırıları ile bölgesel gelişmelerin ele alındığı belirtildi. Açıklamada, "İsrail rejiminin Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırılarının durdurulması için uluslararası toplumun harekete geçirilmesi ve bu doğrultuda İsrail'e verilen desteğin engellenmesi yönünde baskı oluşturulması kararlaştırıldı" ifadeleri kullanıldı.

Arakçi, başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası kurumların İsrail katliamlarını engellemede başarısız olduklarını belirterek İsrail'e yönelik ABD ve bazı Batılı ülkelerin ekonomik ve askeri desteklerinin sonlandırılması gerektiğini vurguladı.

Suriye Dışişleri Bakanı Sabbah ise İran ve Suriye arasındaki iş birliğinin önemine vurgu yaparak bölgesel tehditlere karşı ortak tavra sahip ülkelerin bir araya gelip iş birliğini güçlendirmesi gerektiğini belirtti.

İran ve Suriye arasında iş birliği kararı

Arakçi daha sonra Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile bir araya geldi. Suriye Cumhurbaşkanlığı tarafından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alındığı, İran ve Suriye'nin ortak tehditlere karşı daha fazla iş birliği yapmasının kararlaştırıldığı belirtildi. Beşar Esad, Suriye ile İran arasındaki stratejik ilişkinin, bölgedeki sorunlar ve tehditlerle başa çıkmak, İsrail'in Arap topraklarını işgali ile Lübnan, Filistin, Suriye'deki sivillere yönelik suçlarına karşı önemli olduğunu vurguladı.

"İran'ın cevabı İsrail'e ders verdi"

Esad, İran'ın Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Operasyonlarından Sorumlu Komutan Yardımcısı Abbas Nilfuruşan'ın öldürülmesine karşı İsrail'e füzelerle gerçekleştirdiği "Gerçek Vaad 2" operasyonuna değindi. Esad, "Her türlü işgale, saldırıya ve toplu katliama karşı direniş meşru bir haktır ve halkın buna olan inancı ve desteği göz önüne alındığında İran'ın İsrail'in bölge halklarına ve ülkelerinin egemenliğine yönelik ihlallerine, tekrarlanan saldırılarına verdiği cevap, güçlü bir cevaptı ve bir ders verdi. Direniş cephesi düşmanı caydırabilecek ve planlarını bozabilecek güçtedir. Bu cephe güçlü bir şekilde kalmaya devam edecektir. İsrail tarafı için tek çözüm, cinayetleri ve masum insanların kanını dökmeyi durdurmak, meşru hakları sahiplerine iade etmektir" dedi.

Arakçi ise görüşmede, İran'ın Suriye'yi ve direnişi İsrail'in işgaline ve savaş kışkırtıcılığına karşı desteklemeye devam edeceğini vurgulayarak bu ilkesel duruşun bölge barışını ve ülkelerin güvenliğini korumayı amaçladığını belirtti. - ŞAM