Esad, 11 yıl sonra Halep'e gitti, halkla bayramlaştı

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, savaşın ardından 11 yıl sonra geldiği Halep'te Kurban Bayramı namazını kıldı.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, 11 önce başlayan iç savaşın ardından Halep'i ilk kez ziyaret etti. Esad ziyaretinde üst düzey hükümet yetkilileriyle birlikte Abdullah Ibn Abbas Camisi'nde bayram namazını kıldı. Halka hitap eden Esad, tarihi çarşıları ziyaret ettiğini ve bir termik santralin açılışını yaptığını söyledi. Esad'ın dün başlayan Halep ziyaretinde eşi Esma Esad ve iki oğluyla kızı da yer aldı.

Halep'in çoğu, çatışmalar nedeniyle harabeye dönmüştü. - HALEP

İhlas Haber Ajansı / Politika