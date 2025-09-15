Es-Sisi: İsrail'in Saldırıları Kırmızı Çizgileri Aştı

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, İsrail'in Katar'daki Hamas müzakere heyetini hedef alan saldırısıyla tüm kırmızı çizgileri aştığını belirterek, İsrail'e karşı bölgesel güvenlik ve işbirliği için ortak bir vizyon çağrısı yaptı.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, İsrail'in 9 Eylül'de Katar'daki Hamas müzakere heyetini hedef alan saldırısının ardından Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi'nde yaptığı konuştu. Es-Sisi, söz konusu zirvenin tüm bölgenin karşı karşıya olduğu ciddi bir zorluk anında toplandığını belirterek, "Şunu açıkça belirtmek isterim. Bu saldırganlık, İsrail'in diplomatik ve askeri mantığın ötesine geçtiğini açıkça göstermektedir. Tüm kırmızı çizgileri aştılar. Katar'a yönelik İsrail'in saldırganlığını şiddetle kınıyoruz" dedi.

İsrail'e diğer devletlerin egemenliğine saygı duyması konusunda uyaran es-Sisi, İsrail'in güvenliğini ve egemenliğini zor kullanarak değil, diğer devletlerin hukukunu ve egemenliğini saygı duyarak sağlayabileceğini anlaması gerektiğini vurguladı.

Es-Sisi, "Şu anda yaşananlar barışın geleceğini engelliyor, sizin güvenliğinizi ve bölgedeki halkların güvenliğini tehdit ediyor ve yeni barış anlaşmaları yapılma şansını zorlaştırıyor, hatta mevcut anlaşmaları bozuyor" ifadelerini kullanarak, İsrail'in kibrinin bölgesel güvenlik ve işbirliği için ortak bir vizyon gerektirdiğine dikkat çekti. - DOHA