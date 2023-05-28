Erzurumluların halaylı seçim sevinci

ERZURUM - Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda sonuçların açıklanmasından sonra, Erzurum'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek veren vatandaşlar sokağa döküldü.

Erzurum'da yaklaşık yüzde 73,55 oranından oy alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu başarısını kutlamak isteyen vatandaşlar, şehrin en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesi'nde toplandı. Şehir merkezindeki trafik sonuçların netleşmesiyle birlikte adeta kilitlendi. Meşaleler yakan ve halay çeken vatandaşlar, sürekli olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lehine sloganlar attı.