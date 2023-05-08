Erzurumlular, İmamoğlu konuşması sırasında yaşanan olaylara tepki gösterdi

Erzurum'da Ekrem İmamoğlu'nun konuşması sırasında yaşanan olaylarla ilgili İstanbul Erzurum Dernekler Federasyonu'na bağlı bir grup basın açıklaması yaptı. Grup, Erzurum'un milli ve manevi değerlerine bağlı bir şehir olduğunu vurgulayarak, siyasi emellerle oynanamayacağını belirtti.

ERZURUM'da Ekrem İmamoğlu'nun konuşması sırasında yaşanan olayla ilgili Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde toplanan Erzurumlular, "Erzurum ve Erzurumluyu kimse siyasi emellerine alet edemez. Erzurum vatan sevdalısıdır. Her taşında, her toprağında şehit kanı vardır. Erzurum misafirperverdir" dedi.

Ekrem İmamoğlu'nun dün Erzurum Havuzbaşı Kent Meydanı'nda vatandaşlarla biraya gelip konuşması sırasında yaşanan olaylarla ilgili Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bulunan Galatasaray Lisesi önünde toplanan İstanbul Erzurum Dernekler Federasyonu'na bağlı bir grup basın açıklaması yaptı. Grup adına konuşan, İstanbul Erzurum Dernekler Federasyonu Genel Sekreteri Turan Ağ, " Erzurum tarihiyle, kültürüyle kadim bir şehirdir. Erzurum hoşgörü şehridir. Erzurum milli ve manevi değerlerine bağlı özel bir şehirdir. Erzurum'un vatan ve millet ve bayrak kırmızıçizgisidir. Erzurum milli mücadelenin temellerinin atıldığı, cumhuriyetin ilan edildiği serhat şehirdir. Erzurum, milliyetçi, muhafazakar, tarihi bir şehirdir. Erzurum kimsenin provakatif eylemler yapacağı bir yer değildir" dedi.