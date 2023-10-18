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Erzurum ve Erzincan'da İsrail'in Gazze'deki hastaneye saldırısı protesto edildi

Erzurum ve Erzincan'da İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine saldırısını protesto etmek amacıyla vatandaşlar bir araya geldi. Türk ve Filistin bayrakları sallayarak sloganlar atan katılımcılar, İsrail'in saldırısına tepki gösterdi.