Erzurum Valisi: Terörle mücadele devam edecek

Ankara'da İçişleri Bakanlığı'nın giriş kapısı önünde iki teröristin saldırı girişiminin Türkiye'nin terörle mücadelesine hiçbir şekilde engel olamayacağını ifade eden Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, "Ankara'da TBMM'nin yeni yasama yılı için açılışına saatler kala, İçişleri Bakanlığı'mızın Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önünde düzenlenen hain bombalı saldırıda, yaralanan kahraman polislerimize Allah'tan şifa diliyorum. Alçak teşebbüsün arkasındaki karanlık şer odaklar ve onun destekçileri ne yaparlarsa yapsınlar, asla emellerine ulaşamayacaktır. Bu saldırılar Türkiye'nin terörle mücadelesine hiçbir şekilde engel olamayacaktır. Eli kanlı teröristler yok olup gidinceye kadar azimle ve kararlılıkla mücadele devam edecektir. Bu alçakça saldırıyı tel'in ediyor, milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika