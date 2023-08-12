Erzurum Valisi Okay Memiş, ETÜ Rektörü Bülent Çakmak'a veda ziyaretinde bulundu

Son çıkan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Erzurum Valiliği görevi sona ererek AFAD Başkanlığı'na atanan Okay Memiş, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak'a veda ziyaretinde bulundu. Rektör Çakmak, Memiş'e hizmetlerinden dolayı teşekkür etti ve yeni görevinin hayırlı olmasını temenni etti.

Son çıkan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Erzurum Valiliği görevi sona ererek Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) görevine atanan Okay Memiş, Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak'a veda ziyaretinde bulundu.

Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmede Erzurum'a yapmış olduğu hizmetlerden ötürü Okay Memiş'e teşekkür eden Rektör Bülent Çakmak: "Sayın Valimiz ile görev süresi boyunca iş birliği içerisinde çalışmalarımızı yürüttük. Kendisiyle çalışmaktan büyük mutluluk duyduk. Bu süreçte üniversitemize vermiş olduğu desteklerinden dolayı kendisine teşekkür ediyor ve yeni görevinin kendisi ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Görüşme Rektör Çakmak'ın AFAD Başkan'ı Memiş'e hediye takdim etmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi. - ERZURUM