Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Yunus Emre Mahallesi'ndeki semt pazarını ziyaret etti

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Salı Pazarı'nda pazarcı esnafı ve vatandaşlarla sohbet etti ve talepleri dinledi.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, esnaf ziyaretlerinin ardında bu kez de Yunus Emre Mahallesi'nde kurulan semt pazarını gezdi. Haftanın Salı günü kurulan 'Salı Pazarı'nda bütün tezgahları dolaşan Vali Çiftçi, alış-veriş üzerine pazarcı esnafı ile vatandaşlarla sohbette bulundu. Kendisine gelen istekleri de dinleyen Vali Çiftçi, taleplerin karşılanması konusunda gerekli mercilere talimatlarda bulundu. - ERZURUM