Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Taşmağazalar esnafıyla bir araya gelerek taleplerini dinledi ve samimi sohbetlerde bulundu.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Taşmağazalar esnafıyla bir araya geldi.

Dükkanları tek tek dolaşıp esnafın halini hatırını soran Vali Çiftçi, talepleri dinledi.

Dükkanlarda esnafla ayaküstü samimi sohbetlerde bulunan Vali Çiftçi, "Şimdilik bu tanışma ziyaretleri, o yüzden biraz kısa tutuyorum. İnşallah önümüzdeki günlerde daha geniş zamanda tekrar çayınızı içmeye geleceğim. Allah esnafımıza hayırlı bol kazançlar versin" dedi. - ERZURUM