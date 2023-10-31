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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Kadın ve Genç Girişimcileri Kabul Etti

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Kübra Alioğlu ve Genç Girişimciler Kurulu Başkanı İsmail Suci'yi makamında kabul etti. Devletin girişimcilere verdiği desteğin ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünde çok önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Vali Mustafa Çiftçi; girişimciliğin desteklenmesi, yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin kurulmasını sağlamanın önemine değindi.